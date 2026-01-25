獅子座・女性の運勢 非常にパワフルな対人関係が展開する現在。代表的なのはパートナーや親友を代表とする、自分にとって大事な存在から強力な刺激を受けること。相手は獅子座から見て驚きの（でもすごいと感じる）行動に出始め、それにおおいに触発されることになるのでは。最初はただただびっくりかもしれませんが、「そういう考え方があったか！」と感心してしまうでしょう。とはいえ、即理解し一緒に何かするのは