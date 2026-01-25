天秤座・女性の運勢 強い興味と情熱、「何としてもそれをやり遂げたい」という意欲を同時にかき立てられる何かに巡り合いそうです。それは長く自分のなかにあったのかもしれませんが…満を持して表に出ようとしているのでは。いっけん荒唐無稽に思えても、直感的にいける！と思うなら、ぜひ一歩踏み出してください。簡単ではないでしょうが、いまは特別な力も働いています。特に信用できるのがあなた自身の直感。天秤座自身の魅力