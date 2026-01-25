射手座・女性の運勢 非常に思いがけない出会いや展開が飛びこんできそうなとき。それはとても興味深く、射手座の好奇心を強くかき立てる半面、「ノリで飛び込めるものじゃないぞ…」と武者震いもさせる何かなのでしょう。このできごとに射手座は刺激され、新しい動きが始まります。“いま”のなかにいればいっけん安全に思えますが、本当はもっと新しくなりたいのではないですか。もし直感的に何かを思うなら、それを行動に移して