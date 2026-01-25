国会議事堂共同通信社は24、25両日、衆院選の有権者動向を探る全国電話世論調査（第1回トレンド調査）を実施した。比例代表の投票先は自民党が29.2％で最も多く、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」が11.9％で続いた。高市早苗首相が衆院を解散した判断については反対が47.3％で、賛成の44.0％を上回った。小選挙区の投票先は与党系候補40.0％、野党系候補22.8％。「まだ決めていない」が34.9％だった。中道に