山羊座・女性の運勢 日常のなかにまったく新しい価値観が勢いよく飛び込んでくるような、重要な転機が来ています。何らかの事情により、「いままでの自分なら、そうしなかっただろうという方向に舵を切る」ことになり、「もしかしてこれもあり？」と真剣に思うのかも。特にお金の使い方、稼ぎ方は全体のカギを握り、そのことが山羊座の日常生活を一変させる可能性があります。いまは直感＆客観性のバランスがいいときなので、「こ