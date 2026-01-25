水瓶座・女性の運勢 何やら自分でも理由がわからないレベルで強い好奇心と挑戦心を感じ、動かずにはいられない！という思いに駆られそうないまです。実際、現状の水瓶座はちょっと特別な状態にあるのでしょう。直感力と行動力はことのほか優れているよう。もしいま強く惹かれる何かがあり、「それやりたくてたまらない！」と思うなら、ぜひとも実行すべきです。周囲に理解を求めたり、いままでの経験に照らし合わせたりしなくても