25日午後、埼玉県狭山市で国道沿いの街路樹が突然倒れ、通りかかった車に衝突し、乗っていた家族4人がケガをしました。いずれも命に別条はないということです。警察によりますと、午後1時前、埼玉県狭山市内の国道で「車両が倒木と衝突した」と110番通報がありました。国道沿いの街路樹1本が突然、道路側に倒れ、走ってきた普通乗用車のフロント部分に衝突したということです。車には12歳から74歳までの家族4人が乗っていて、いず