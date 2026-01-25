卓球女子シングルスで２０２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（２５＝日本生命）が、再スタートを誓った。４連覇の懸かる全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）のシングルス決勝では、３年連続で世界ランキング７位の張本美和（１７＝木下グループ）と対戦。１―０の第２ゲーム以降は３ゲーム連続で落とし、苦しい展開に。３連覇の意地を見せ、第５ゲームから２ゲームを奪い返したが、初優勝に燃える張本の猛撃に屈した。