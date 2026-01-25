俳優の反町隆史（５２）が２５日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演。運動のルーティンを明かした。番組では、同局系ドラ「ラムネモンキー」でトリプル主演を務める俳優の大森南朋、津田健次郎らとトーク。３人とも世代が近いことから、健康に関する話題を展開した。反町は「週５で運動なんで」と切り出すと「ジムが週３〜４、ピラティスが週１〜２、キックボクシングが週１〜２」と告白。ストイックなルーティンに、大森