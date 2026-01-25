女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の吏南（１９）が、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのフワちゃんに一騎打ちを要求した。２５日のベルサール高田馬場大会で吏南は同じヘイトの上谷沙弥、小波、刀羅ナツコ、琉悪夏、フキゲンです★、稲葉あずさと組み、スターライト・キッド＆ＡＺＭ＆朱里＆壮麗亜美＆羽南＆ビー・プレストリー＆飯田沙耶と１４人タッグマッチで対戦。試合ではヘイトの仲間