1月25日、中山競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（ダ1200m）は、R.キング騎乗の1番人気、ハードセルツァー（牡4・美浦・堀宣行）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にホウオウプレミア（牡7・美浦・奥村武）、3着にビーコング（牡5・美浦・小手川準）が入った。勝ちタイムは1:11.5（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ニタモノドウシ（牡4・美浦・高木登）は、15着敗退。【新馬/中山5R】3連単925万円超！16番人気ヤマニンヘルシェが大