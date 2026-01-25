家族などの同居者がいるのに、亡くなってから4日後以降に発見される「同居孤独死」が増えている。宗教学者の島田裕巳さんは「同じ家で生活していても、家族との関係が希薄になるというケースは少なくない。その背景には、人間の死が重みを失ってきたことがある」という――。※本稿は、島田裕巳『無縁仏でいい、という選択』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hanafujikan※写真はイメージです - 写真