1月25日、中山競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝2000m）は、石川裕紀人騎乗の16番人気、ヤマニンヘルシェ（牡3・美浦・辻哲英）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にミズノミヤコ（牝3・美浦・青木孝文）、3着にサトノスターライト（牝3・美浦・森一誠）が入った。勝ちタイムは2:03.4（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ゴンファロニエーレ（牡3・美浦・田中博康）は10着、2番人気でR.キング騎乗、アナザーフェイス（牡3・美浦・堀