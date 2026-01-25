1月25日、中山競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、菅原明良騎乗の9番人気、トーアエレクトラム（牝3・美浦・小島茂之）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にレイズテンペスト（牡3・美浦・田村康仁）、3着に1番人気のアンミックス（牝3・栗東・高柳大輔）が入った。勝ちタイムは1:58.6（良）。2番人気で原優介騎乗、ラウターユーベル（牡3・美浦・青木孝文）は、11着敗退。【AJCC】ショウヘイが今年の初陣を制す…重賞2勝