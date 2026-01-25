女優の広瀬すず（27歳）が、1月24日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。年末年始は人生ゲームをやっていたと話し、「面白すぎて結構筋肉痛来るくらいまで笑い転げてました」と語った。広瀬すずが年末年始の過ごし方について話し、年末はギリギリまで仕事をして「年越しは去年も一緒に過ごした友達とやったんですけど、なんか人生ゲームをすごい久々にやって」と切り出す。広瀬によると、昨