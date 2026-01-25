愛知県警は24日、名古屋市中区のインターネットカジノ店を摘発し、従業員ら4人を客を相手にバカラ賭博をした疑いで逮捕しました。摘発されたのは、中区錦3丁目の「BELL」です。警察が24日夜からの家宅捜索でパソコン18台と現金およそ580万円などを押収し、自称・会社員の若松勇哉容疑者(27)と従業員の男女3人が、客を相手にバカラ賭博をした疑いで逮捕されました。また、店内にいた客の男6人も、賭博の疑いで現行犯