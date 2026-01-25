ロッテは２５日、石垣雅海内野手（２７）の登録名を「石垣勝海」に変更すると発表した。石垣勝は球団を通じて「勝海という名前には“海（マリーンズ）が勝つ”という願い、そして相手に勝り、勝利に貢献するという決意を込めています。これからも全力で戦います。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。中日から現役ドラフトで移籍した昨季は故障も響いて２０試合で打率１割４分３厘、０本塁打、０打点と不完全