◆フィギュアスケート四大陸選手権最終日（２５日、中国・北京）男子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表でショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が、１７５・１４点、合計２７３・７３点で優勝。２３年大会以来３年ぶりに四大陸選手権を制し、五輪へ弾みをつけた。日本勢はＳＰで友野一希（第一住建グループ）が２位、山本草太（ＭＩＸＩ）３位と上位を独占。フ