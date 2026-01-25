◆大相撲初場所千秋楽（２５日・両国国技館）３敗で首位の新大関・安青錦（安治川）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に勝ち、同じ３敗の西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）との優勝決定戦に臨むことになった。熱海富士は、西前頭１６枚目・欧勝海（鳴戸）を寄り切った。優勝決定戦で熱海富士が勝てば初優勝が決まる。安青錦が勝てば２場所連続の優勝で２００６年夏場所の白鵬以来、２０年ぶりの新大関優勝となる。