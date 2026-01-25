今日25日、豪雪地帯で有名な青森県八甲田山系の酸ヶ湯で今シーズン全国で初めて積雪が450センチ以上になりました。酸ヶ湯で今季全国初の積雪450センチ以上今日25日、豪雪地帯で有名な青森県八甲田山系の酸ヶ湯で今シーズン全国で初めて積雪が450センチ以上になりました(午後4時:457センチ)。酸ヶ湯では1月としては観測史上1位の積雪となっていますなお、昨シーズン全国で初めて積雪が450センチ以上になったのは、2025年2月13日で酸