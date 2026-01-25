末永和也（26＝佐賀）の優勝で幕を閉じたボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」（22〜25日）のの売り上げは80億6883万4100円で、目標の75億円を上回った。