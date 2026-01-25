中国へ返還される東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ。27日の旅立ちを前に、25日が観覧最終日となり、午後4時すぎ終了しました。1972年に日中国交正常化を記念して、パンダが来日して以来、半世紀あまりにわたって多くの人々に愛されてきましたが、これで日本国内でパンダはみられなくなりました。最後のパンダとなったシャオシャオとレイレイは、2021年に上野動物園で初めて双子のジャイアントパンダとして生まれました