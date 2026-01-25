「進学」「就職・転職」「結婚」など、人生の節目を迎える際に、実家や地元を離れる人は少なくありません。故郷のある都道府県を離れて暮らすことには、メリットもあればデメリットもあります。【写真】深夜2時に実家へ“弾丸帰省”地元新聞がかけられていた食卓株式会社AlbaLinkが運営する訳あり物件買取プロが、2025年11月、社会人の男女508人から実家についてインターネットで調査しました。「実家と同じ都道府県に住んでいる