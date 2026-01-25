¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢»Ñ²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÅçÂÞ´²»Ò(²­Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤ò¹¹¿·¡£?¤ª¤µ¤²È±?»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö?»í¿¥¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ª»û¤Î¿¹¤Ë¹Ô¤¯¤µ¤¯¤é¤Î´¬? ¤È¡¼¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª»û¤µ¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ä¹¤¤È±¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¤ª¤µ¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£