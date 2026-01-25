任期満了に伴う東広島市長選挙が告示され、２人が立候補を届け出ました。 立候補したのは、届け出順に、去年の県知事選にも立候補していた新人のサイエンス作家大山宏（７７）さんと、３選を目指す、無所属で現職の高垣広徳（７２）さんの２人です。 無・新 大山宏（７７）候補「市民の夢を実現するというか、平和を目指す人たちが、立ち上がってくれる。若者たちが立ち上がってくれるきっかけになるために私は立候補した」 無