県警は警察署長らによる会議を開き、２７日に公示を控える衆議院議員選挙に向けた選挙違反の取り締まり方針などを確認しました。 坂町の県警察学校で行われた会議には、県内２６警察署の署長ら９２人が出席し、森本敦司本部長が取り締まりやテロなどの未然防止を徹底するよう訓示を行いました。 県警は今回の衆院選で本部と各署に「選挙違反取締本部」を設置し、およそ３７００人態勢で取り締まりにあたっています。 県警 森本