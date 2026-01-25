新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？1月26日（月）〜2月1日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★魚座運勢第1位！何もないこと、形を持たないことにこそ、無限の可能性が宿ります。今週のあなたは、目に見える成果を追うより、静寂の中で内面を耕すタイミング。今は動かずに蓄える段階。見えない世界で起こっている変化が、やがて現実を変えていきます。第2