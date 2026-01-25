◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）11勝3敗で優勝争いトップに並んでいた2人がともに勝ち、賜杯の行方は優勝決定戦に持ち込まれた。結び前の大関対決で安青錦（21＝安治川部屋）は琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）を破った。立ち合いは真っすぐ当たり、右をのぞかせ、左でおっつけて攻勢をかける。いなしをまじえる相手に左上手を先につかまれたものの、低い体勢を維持。右差し、左おっつけで圧力をかけ続けて勝負