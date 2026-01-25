◇AFC U23アジアカップ決勝 日本4-0中国(24日、サウジアラビア)U23アジアカップ決勝に進んだ中国代表でしたが日本代表に0-4で敗れ大会準優勝。試合後中国代表チームのアントニオ・プチェ監督が優勝した日本代表をたたえました。中国は今大会1勝2分けでノックアウトステージへ勝ち進むと、ウズベキスタンとベトナムに勝利。無敗無失点のまま決勝まで進みました。しかし決勝では前半12分に日本のMF・大関友翔選手に決められ先制され