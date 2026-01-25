今や、選挙において一般的になってきたＳＮＳによる発信。衆院選に挑む富山県内の各陣営も、立候補予定者の人柄のアピールや打ち出す政策の浸透につなげようと、あの手この手で活用をはかっている。「自由民主党富山県第一選挙区支部長、中田宏です」。１区から立候補予定の自民党元議員・中田宏氏（６１）のユーチューブチャンネルに投稿された１分ほどの自己紹介動画。政策や人柄を知ってもらおうと、陣営が力を入れるのはテ