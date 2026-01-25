群馬県藤岡市で山林火災があり、現在も火の勢いはおさまっていません。消防によりますと、25日午前8時過ぎ、藤岡市上日野の山林から火が出て、少なくとも2ヘクタールが焼け現在も延焼中だということです。現場は民家から離れており、人や建物への被害は確認されていません。群馬県は防災ヘリコプターなどで消火活動を行っていますが、火の勢いが衰えないため、午後0時半に、自衛隊に災害派遣要請を行いました。自衛隊などは、日没