元「モーニング娘。」メンバーでタレントの石川梨華さん（41）が2026年1月19日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を報告した。「めっちゃワクワクな日々を過ごしてます！」石川さんは「41歳になりました」と報告し、ミニワンピと網タイツを合わせたコーデや、笑顔のアップショットなど4枚の写真を投稿した。「40代に突入して私はめっちゃワクワクな日々を過ごしてます！」という。また、「今回のバースデーイベントのグッ