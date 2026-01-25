2月投開票の衆議院議員選挙の投票用紙が25日、愛知県内各地の選挙管理委員会に配られました。 愛知県庁では25日朝、投票用紙およそ377万6000枚などが届きました。 県選挙管理委員会の職員が投票用紙などを県内の市区町村別に仕分けし、午後に各自治体の担当者が受け取りにきました。 「雪の予報があったのでトラックの配送時刻を早めて対応した。短い選挙期間ではあるが、市区町村選管でも滞りなく準備が進むよう、ミ