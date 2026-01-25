今日25日(日)16時50分頃、東京・池袋にあるサンシャイン60から「ダイヤモンド富士」を見ることができました。「ダイヤモンド富士」とは、富士山の山頂付近から夕日が沈む瞬間や朝日が昇る瞬間に、太陽と富士山が重なってダイヤモンドが輝くように見える現象のことです。ダイヤモンド富士が見られる条件は?「ダイヤモンド富士」を見るには、2つの条件が必要です。?富士山と太陽の方角が一致すること太陽は東から昇り、西に沈みます