ヤクルトの育成・広沢優投手（２４）が２５日、開幕前の支配下登録に意欲を見せた。最速１５９キロの剛球を誇る２年目右腕は１軍キャンプに抜てきされ「自分はずっと１軍の舞台を目指してやってきたので、この挑戦の機会を得られたことが本当にうれしいです。誰にもまねできないような投球をしたい」と、決意を口にした。昨季は２６試合で２勝２敗１セーブ、防御率３・７６をマーク。８月は２軍のＭＶＰ賞として２軍監督だった