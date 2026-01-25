◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）冬の中距離重賞は１６頭で争われ、２番人気で松山弘平騎手が騎乗したジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、４角１３番手から末脚を伸ばすも７着だった。２歳時はホープフルＳ２着。皐月賞４着、日本ダービー８着、菊花賞８着とクラシックには手が届かず。４歳初戦で重賞初勝利を狙ったが、かなわなかった。勝っ