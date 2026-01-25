東京五輪柔道男子100キロ超級金メダリストのプロレスデビュー戦となった1月4日。東京ドームのステージに、ウルフアロン（29）はお馴染みの柔道着姿で登場した。だが柔道着をすぐに脱ぎ捨て、黒のトランクス姿に変貌し、プロレスラーへの転身を無言かつ鮮烈に宣言してみせた。トレードマークの長髪は短く刈り込まれ、堂々とリングに歩む全身に、若々しい精悍さがみなぎっていた。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）