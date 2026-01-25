北海道紋別市の展望施設「オホーツクタワー」から観測された流氷＝25日午後（市提供）北海道紋別市は25日、オホーツク海の流氷が陸上から肉眼で見える「流氷初日」を迎えたと発表した。平年より1日遅く、昨年より7日早い。午後2時ごろ、市職員が海沿いにある展望施設「オホーツクタワー」から紋別沖約18キロの水平線上に流氷を確認した。市の担当者は「1日でも長く沖合近くにとどまり、多くの人に楽しんでほしい」と話した。