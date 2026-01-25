1991年にメジャーデビューし、90年代のロックシーンを牽引してきたT-BOLAN。【写真を見る】独占【 T-BOLAN 】ラストライブツアーへの想い還暦を迎え「これ以上先延ばしにできない」肺がん闘病・上野博文は「全部見せたい」想い明かす森友嵐士さん（ボーカル）、五味孝氏さん（ギター）、上野博文さん（ベース）、青木和義さん（ドラム）からなるバンドは、「じれったい愛」や「Bye For Now」、「離したくはない」など数多