2026年1月23日、韓国・マネートゥデイは「バンクーバー五輪フィギュアスケート女子シングルの金メダリスト、キム・ヨナさんが、現役時代のライバルだった浅田真央さんに対する正直な思いを語った」と伝えた。キム・ヨナさんは元バレーボール韓国代表、キム・ヨンギョンさんのYouTubeチャンネルに出演。「浅田真央選手とは親しかったか」と質問され、「親しいと言うには、ちょっと」「試合をしに行って、相手チームと会話することは