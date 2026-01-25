レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。移籍秘話を明かした。2022年に主砲として古巣・オリックスをリーグ連覇、日本一へ導いた吉田。シーズン終了後にポスティングシステムを利用してのMLB挑戦が承認され、レッドソックスへの移籍が決まった。渡部に「何球団か選んだんですか？」と尋ねられると「いや僕、ポスティング申請して次の日に決まったんですよ」