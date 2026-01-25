東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太投手（37）が25日、大阪府警南堺署の一日署長に就任した。イベントには、野球のユニホームではなく警察官の制服姿で登場。「野球もルールがなければ、けが人が出ると思う。家族や友人を悲しませないよう交通ルールを守って」と訴えた。堺市南区で開かれ、子どもらが参加。自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されたことなどを踏まえ、前田投手は「自分の子どもにも、かぶるように