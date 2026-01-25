阪神は25日、新イベント『STADIUMHEROESDAY（スタジアムヒーローズデー）』の概要と、着用する甲子園をイメージしたグリーンが基調のユニホームのデザインを発表した。子どもたちに野球をもっと好きになってもらうことを願い、小学生以下を対象に「近本光司選手監修KIDSグラブ」をプレゼントする（各日先着7000人※左投げ用あり）。KIDSグラブを監修するなど趣旨に賛同した近本は「まずは大人が自分たちが楽しんでる、輝