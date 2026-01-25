元プロ野球選手で野球解説者のアレックス・ラミレス氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画に出演。2026年シーズンに巨人が台風の目になるためのキーマンを挙げた。 アレックス・ラミレス氏○キャベッジとリチャードに期待「2026年シーズン、台風の目になりそうなチームと選手」というトークテーマで、巨人を挙げたラミレス氏。注目選手としてはキャベッジを挙げ、「キャベッジ選手は2025年はまあまあの成績