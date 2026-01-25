ショウヘイが重賞2勝目25日に行われた中央競馬のG2・アメリカジョッキークラブカップ（中山芝2200メートル）は、ショウヘイ（牡4、友道）が制した。強い4歳世代をアピールし、ファンの間に衝撃が広がった。直線で力強く抜け出したショウヘイが、G2・京都新聞杯に続いて重賞2勝目を挙げた。この世代は昨年、マスカレードボールがG1天皇賞・秋を制し、世界レコード決着となったジャパンカップで2着。ミュージアムマイルが有馬