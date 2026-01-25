ファッションブランド「ロペピクニック」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定アイテムの第3弾を、1月30日（金）から全国の店舗と公式オンラインストアで発売する。現在、公式オンラインストアで予約を受け付けている。ロペピクニック×ハローキティコラボ第3弾今回は、“LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて”をテーマに、親子で一緒に楽しめるアイテム全7型が展開され