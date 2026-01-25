この先も気温は平年並みか低く、全国的に大寒らしい寒さが続くでしょう。次の寒気のピークは29日(木)から30日(金)の予想です。日本海側を中心に、再び雪が強まり、局地的に大雪の恐れがあります。週の始まりも、この時期らしい寒さ続く北海道から北陸の雪は次第に弱まる明日26日(月)は、次第に冬型の気圧配置が緩むでしょう。北海道は、雲が多いものの、太平洋側は晴れ間が出そうです。道北地方は雪が降りますが、降り方は弱まる