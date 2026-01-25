◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）１着馬にフェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権が与えられるＧ２は１６頭立てで争われ、３番人気のジェイパームス（セン６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）は、４コーナー１０番手から差し脚を伸ばすも７着に敗れた。昨年１０月の毎日王冠（６着）後に、初ダートとなった前走のペルセウスＳ（東京・ダート１６００メートル）を