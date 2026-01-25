俳優の満島真之介（36）が25日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）で、“東京の父”と慕う大物俳優を明かした。番組オープニングでは、ゲストが名乗らずに車内の満島とお笑いコンビ「EXIT」兼近大樹に電話をかけ、待ち合わせ場所で顔を合わせるのが恒例だが、満島は声だけではゲストが誰なのか分からない様子。ロケ場所で俳優・奥田瑛二と対面すると「お久しぶりでございます。