女子プロレスのスターダムは25日、都内で「STARDOM15thANNIVERSARYSTARDOMAWARD2025inTAKADANOBABAday2」を行った。有給休暇から復帰した上谷沙弥はHATE軍の稲葉あずさ、フキゲンです★、吏南、琉悪夏、刀羅ナツコ、小波と組んでAZM、飯田沙耶、ビー・プレストリー、羽南、壮麗亜美、スターライト・キッド、IWGP女子＆STRONG女子王者の朱里組と14人タッグで対戦。前哨戦第2戦は上谷とSキッドが前日同様にリング内